Borussia Dortmund hofft vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf eine Rückkehr von Emre Can. In den vergangenen Tagen habe sich der Zustand des angeschlagenen Kapitäns "leider nicht so entwickelt wie erhofft", sagte Trainer Edin Terzic nach dem Zweitrunden-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:0).

Can, früherer Bayern-Profi, hatte während des Champions-League-Spiels bei Newcastle United (1:0) einen harten Schlag knapp oberhalb des Knies abbekommen. "Er hatte immer noch Probleme mit dem Knie, es ist Flüssigkeit eingelaufen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir müssen bis Samstag abwarten, ob es klappt. Er hat leider ein paar Tage nicht trainieren können."