Hinter dem Einsatz von Kapitän Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson bei Borussia Dortmund am Sonntag bei Frankfurt steht noch ein Fragezeichen.

Hinter dem Einsatz von Kapitän Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson bei Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt steht noch ein Fragezeichen. Das Trio habe am Freitag noch nicht mittrainieren können, so Trainer Edin Terzic: "Wir schauen gleich, ob sie das Abschlusstraining absolvieren können und dann entscheiden wir, ob und wen wir mit nach Frankfurt nehmen."

Die jüngsten Erfolgserlebnisse stellen den Coach des BVB aber nicht zufrieden. "Uns hilft nicht, dass wir aktuell der beste Tabellenvierte aller Zeiten sind. Vielleicht bekommt man eine Tendenz, aber noch keine klare Richtung, in die es gehen kann", betonte der Fußballlehrer am Samstag auf der Pressekonferenz. Man habe sich zuletzt immer besser gefunden, "was wir in Frankfurt fortführen wollen".

Die Hessen hätten im Sommer einen recht großen Umbruch im Sommer zu verkraften gehabt. "Sie haben ein paar Wochen gebraucht, um sich zu finden. Man merkt, dass da mehr und mehr zusammenwächst", meinte der Borussia-Trainer. Ein Wiedersehen gibt es im Signal Iduna Park mit dem Ex-Dortmunder und Rio-WM-Held Mario Götze. Terzic: "Ich kenne Mario schon sehr lang. Man kann glaube ich mit Stolz sagen, dass er hier beim BVB seine beste Zeit hatte. Wir wünschen ihm natürlich, dass er gesund bleibt, aber nicht, dass er am Sonntag gewinnt."