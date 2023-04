Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht im Sommer erneut auf USA-Reise. Von Ende Juli an besuchen die Westfalen mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen, bereits vereinbart ist ein Spiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United am 30. Juli in Las Vegas. Schauplatz wird das 61.000 Zuschauer fassende Allegiant Stadium, Heimat des NFL-Teams Las Vegas Raiders.

In Nordamerika werde "der Markt im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 immer wichtiger und die Begeisterung für Fußball immer größer", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte einen "perfekten Mix aus Training und Spielen sowie Begegnungen mit den Menschen vor Ort" an.

Gefördert wird die Rückkehr in die USA nach pandemiebedingt vierjähriger Pause durch die Deutsche Fußball Liga (DFL). Nach 1954, 2018 und 2019 wird es der insgesamt vierte Trip über den Atlantik für den BVB.