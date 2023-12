Die einstigen Fan-Lieblinge Nuri Sahin und Sven Bender kehren als Co-Trainer zu Borussia Dortmund zurück und werden gemeinsam Edin Terzic unterstützen. Das bestätigte der Verein am Freitag. Beide unterschrieben einen Vertrag bis 2025. Assistenztrainer Armin Reutershahn scheidet dafür "auf eigenen Wunsch" aus.

"Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, der mit beiden noch zusammengespielt hatte. Sahin und Bender seien "zwei Fachmänner und Persönlichkeiten, die uns mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Qualitäten sowohl inhaltlich als auch charakterlich bereichern werden. Wir sind überzeugt davon, dass die beiden uns als Team stärker machen werden."

Sahin (35) war seit Oktober 2021 Cheftrainer beim türkischen Erstligisten Antalyaspor. Sein bis 2026 laufender Vertrag wurde aufgelöst. Sahin war in Dortmund 2005 im Alter von 17 Jahren und 82 Tagen zum jüngsten Torschützen der Bundesligageschichte aufgestiegen, ein Rekord, den 15 Jahre später erst der heutige Nationalspieler Florian Wirtz unterbot.

Später wurde er mit dem BVB Meister und Pokalsieger, an der Seite von Sven Bender (34) und Kehl. Sahin absolvierte in zwei Etappen für die Borussia 223 Bundesligaspiele. 2011 führte sein Weg zu Real Madrid, zudem spielte der 52-malige türkische Nationalspieler für den FC Liverpool und Werder Bremen. Bender war zuletzt Co-Trainer der U16-Nationalmannschaft.

Terzic (41) hat mit dem BVB eine schwierige Champions-League-Gruppe gewonnen, in den nationalen Wettbewerben aber gibt es enorme Probleme. Die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist in Gefahr. Zuletzt entschied die Vereinsführung in der Winter-Analyse, Terzic zu stärken und die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen.