Der Sportwettenanbieter bwin sieht Bayer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) als favorisiert an. Für einen Sieg der Leverkusener, die am ersten Spieltag mit einem 3:2 gegen RB Leipzig überzeugt hatten, zahlt das Unternehmen für 10 Euro Einsatz 19,50 Euro aus. Noch deutlicher ist Borussia Dortmund beim VfL Bochum mit der Quote 13,80:10 in der Favoritenrolle.

Wenig gibt es mit einem Sieg des Dauermeisters Bayern München gegen den FC Augsburg zu verdienen: Nur 80 Cent Gewinn pro zehn Euro Einsatz. Der FCA hingegen ist für die Sensation mit 260:10 notiert.