Hamburg (SID) - Neuzugang Joao Cancelo vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat überrascht auf den offenbar bevorstehenden Abschied von Trainer Julian Nagelsmann reagiert und dem Coach "alles Glück der Welt" gewünscht.

"Ich möchte mich auch bei ihm bedanken. Er war es, der mich bei den Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung", sagte der Abwehrspieler nach dem 4:0-Sieg der portugiesischen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in einem TV-Interview.

Der 28-Jährige war im Januar per Leihtransfer von Manchester City zum deutschen Meister gewechselt. Dem designierten Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel versprach Cancelo: "Ich werde versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen."

Am Donnerstag war durchgesickert, dass der FC Bayern mutmaßlich nicht mehr mit Nagelsmann plant. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll dem 35-Jährigen diese Entscheidung am Freitag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt werden.