Nächste Runde im Zoff um die "Westfalenstadion"-Choreografie: Unbekannte Anhänger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund haben offenbar als Reaktion auf Kritik des Signal-Iduna-Chefs in der Nacht zu Samstag ein Banner vor die Konzernzentrale gehängt. Wie Ruhr Nachrichten und WAZ berichten, war auf dem Transparent an der B1 "U. Leitermann, Eigentor des Jahres. Für immer Westfalenstadion" zu lesen, ehe es am Vormittag entfernt wurde.

Signal-Iduna-Chef Ulrich Leitermann hatte die Choreografie beim Heimsieg gegen Union Berlin am 27. Spieltag als "inakzeptabel" bezeichnet, "wenn man bedenkt, wie sehr wir diesen Verein seit langer Zeit unterstützen und ihm auch zur Seite standen, als andere keinen Cent mehr geben wollten".

Bei der Aktion der BVB-Fans in der Arena war ebenfalls "Für immer Westfalenstadion" zu lesen gewesen. Seit 2006 trägt der Dortmunder Fußballtempel den Namen des Sponsors. Für die Rechte bis 2031 werden geschätzt knapp 100 Millionen Euro gezahlt.