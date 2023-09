Dritter Dreier für die Wölfe, Rückschlag für Union: Der VfL Wolfsburg hat Champions-League-Starter Union Berlin einen Stimmungsdämpfer verpasst. Vier Tage vor dem sehnsüchtig erwarteten Königsklassen-Debüt bei Real Madrid verloren die Eisernen bei den Niedersachsen mit 1:2 (1:2) und kassierten bei ihrer Generalprobe die zweite Bundesliga-Niederlage hintereinander.

Jonas Wind mit seinem fünften Saisontor (12.) und Joakim Maehle (30.) trafen für Wolfsburg. Nationalspieler Robin Gosens markierte für die Berliner den zwischenzeitlichen Ausgleich (28.).

Insgesamt agierte Union nicht zwingend genug, war hinten zu fehlerhaft und erspielte sich vorne kaum Torchancen. In dieser Form dürfte es die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Mittwoch in Madrid (18.45 Uhr) schwer haben. Wolfsburg hingegen feierte seinen dritten Saisonsieg im vierten Spiel und nistet sich in der Tabelle im oberen Drittel ein.

Union-Coach Fischer verzichtete auch in Wolfsburg zunächst auf Europameister Leonardo Bonucci. Ein Startelf-Einsatz käme für den 36-jährigen Star-Innenverteidiger zwei Wochen nach dessen Wechsel zu den Eisernen noch zu früh, erläuterte Fischer unmittelbar vor dem Anpfiff bei Sky: "Ich bin im Austausch mit ihm. Es geht um Vernunft. Er braucht noch ein bisschen."

Ohne Bonucci blieben die Berliner auch im vierten Ligaspiel nicht ohne Gegentor. Zwar begannen die Roten in Wolfsburg ungemein druckvoll, doch schon nach zwölf Minuten setzte es Saison-Gegentor Nummer sechs. Nach einem Ballverlust von Kevin Behrens hebelte der VfL Unions Abwehr durch einen blitzsauberen Doppelpass von Wind und Lovro Majer gekonnt aus.

In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe - und Union kam zum Ausgleich. Die Freude über Gosens dritten Saisontreffer per sehenswertem Kopfball währte allerdings nur kurz. Denn genau zweieinhalb Minuten nach dem 1:1 fiel Außenverteidiger Maehle der Ball vor die Füße, der eine Faustabwehr von Frederik Rönnow nach einer Ecke per Volleyschuss aus 20 Metern ins Tor jagte.

Im zweiten Abschnitt verwaltete Wolfsburg geschickt die Führung. Es dauerte bis zur 71. Minute (!), ehe Union erstmals gefährlich vor dem Wölfe-Kasten auftauchte. Doch Janik Haberer verfehlte das Ziel ebenso wie Robin Knoche, dessen Kopfball Koen Casteels (78.) mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte.