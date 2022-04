Wolfsburg (SID) - Trotz seiner Corona-Infektion hat Florian Kohfeldt die Hoffnung auf seinen Einsatz auf der Trainerbank im Bundesliga-Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg nicht vollständig aufgegeben. "Ich bin in Absprache mit dem Gesundheitsamt, brauche aber einen negativen Test", sagte der 39-Jährige am Freitag.

Nach aktuellem Stand jedoch wird Kohfeldts erst 25 Jahre alter Assistent Vincent Heilmann, der am Montag das Training bei den Niedersachsen übernommen hatte, das Team betreuen. Wegen anhaltender Hüftbeschwerden steht Stammtorhüter und Mannschaftskapitän Koen Casteels den Norddeutschen weiterhin nicht zur Verfügung.