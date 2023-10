Nach der jüngsten Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga hebt bei Darmstadt 98 laut Torsten Lieberknecht niemand ab.

Nach der jüngsten Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga hebt bei Darmstadt 98 laut Torsten Lieberknecht niemand ab. "Die Jungs schweben nach den beiden Siegen hier nicht durch die Räume", sagte der Trainer am Freitag, "genauso lagen sie nach den Niederlagen nicht niedergeschmettert am Boden."

Vor der Länderspielpause hatten die Lilien gegen Werder Bremen und den FC Augsburg gewonnen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es zu Hause gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig. "Wir werden versuchen, unser Selbstbewusstsein, das wir uns erarbeitet haben, zu zeigen", sagte Lieberknecht: "Wir legen den Fokus auf unser Spiel."

Leipzig sei "natürlich eine große Nummer" und habe "auf jeder Position Spieler, die auf dem höchsten Level agieren", so Lieberknecht. Außenseiter Darmstadt setze auf "ein gesundes Selbstvertrauen". Die Stürmer Fabio Torsiello und Aaron Seydel fallen nach Angaben des Trainers aus.