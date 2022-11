Köln (SID) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben überraschend das Viertelfinale des DFB-Pokals verpasst. Der Bundesliga-Zweite verlor das Achtelfinale beim Zweitligisten RB Leipzig mit 1:2 (1:0). Es ist der zweite Rückschlag für die Eintracht in dieser Saison. Die Frankfurterinnen waren im August in der Qualifikation für die Champions League an Ajax Amsterdam gescheitert.

"Sie haben es gut gemacht, wir nicht. Wir sind nicht an unser Maximum rangekommen, so reicht das im Pokal nicht. Wir wussten, dass sie gut sind und hätten besser spielen müssen", sagte Frankfurts Nationalspielerin Laura Freigang bei Sky.

Im Bundesliga-Duell setzte sich am Samstag die SGS Essen gegen Werder Bremen mit 1:0 (0:0) durch. Zweitligist Carl Zeiss Jena gewann gegen den Ligakonkurrenten SC Sand 4:2 (1:2).

Die slowenische Nationalspielerin Lara Prasnikar (16.) brachte die Eintracht in Leipzig in Führung. Marlene Müller (55./87.) drehte die Partie mit ihrem Doppelpack in der zweiten Halbzeit. "Geil, darauf haben wir hingefiebert. In der zweiten Halbzeit haben wir die Chancen bekommen, diese genutzt und es über die Bühne gebracht", sagte Matchwinnerin Müller: "Vielleicht können wir im Viertelfinale ja den nächsten Gegner raushauen."