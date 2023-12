Zum Auftakt des 15. Spieltags in der Fußball-Bundesliga erwartet Borussia Mönchengladbach Werder Bremen.

Zum Auftakt des 15. Spieltags in der Fußball-Bundesliga erwartet Borussia Mönchengladbach Werder Bremen. Für beide Mannschaften geht es darum, sich mit einem Sieg weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

Die Männer starten in den letzten Weltcup des Jahres und testen dabei erstmals die WM-Strecken von 2025. Nach dem Verlust des Gelben Trikots will Philipp Nawrath im Sprint von Lenzerheide zurück in die Erfolgsspur finden, favorisiert sind aber die wiedererstarkten Norweger um Johannes Thingnes Bö. Ab 14.15 Uhr gehen die Biathleten auf die zehn Kilometer.

Nach der deutlichen Viertelfinal-Niederlage gegen Schweden geht es für die deutschen Handballerinnen bei der WM um einen guten Abschluss. Im ersten von zwei Platzierungsspielen um die Ränge fünf bis acht trifft die DHB-Auswahl um 11.30 Uhr in Herning auf Tschechien. Von der Abschlussplatzierung hängt ab, gegen wen die deutsche Mannschaft im Olympia-Qualifikationsturnier im April ran muss.