Köln (SID) - Johannes Ludwig greift nach dem größten Triumph seiner Karriere. Der Gesamtweltcupsieger geht beim olympischen Rodel-Wettbewerb als Führender in die beiden letzten Läufe, liegt aber nur 39 Tausendstelsekunden vor dem Österreicher Wolfgang Kindl. Rekordweltmeister Felix Loch ist im Zwischenklassement Vierter, Max Langenhan hat als Siebter eine Top-10-Platzierung im Visier. Ernst wird es um 12.30 und 14.15 Uhr.

Nach seinen großen Problemen im Training von Zhangjiakou geht Goldhoffnung Karl Geiger mit einigen Fragezeichen in die erste Skisprung-Entscheidung. Ab 13.00 Uhr werden die Medaillen von der Normalschanze vergeben, neben dem Weltcup-Spitzenreiter sind auch Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid dabei.

Die deutschen Abfahrer gehen als Außenseiter in die erste Olympia-Entscheidung der alpinen Skirennläufer. Romed Baumann, Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Vize-Weltmeister Andreas Sander, der am Samstag das letzte DSV-Startticket erhielt, hatten zuletzt im Weltcup nicht überzeugt. Das Rennen beginnt um 4.00 Uhr.

Voraussichtlich ohne die angeschlagenen Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can geht DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ins Verfolgerduell gegen Bayer Leverkusen. Für den BVB muss ab 15.30 Uhr ein Sieg her, um Druck auf Tabellenführer Bayern München ausüben zu können. Zwei Stunden später setzt Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg im "Endspiel" gegen die SpVgg Greuther Fürth auf Max Kruse. Der Neuzugang steht in der Startelf. Sollte Wolfsburg nicht gewinnen, könnte es für Kohfeldt eng werden.