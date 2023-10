Bayer Leverkusen ist aktuell das Team der Stunde in der Bundesliga und könnte gegen den SC Freiburg den zwölften Sieg im 13. Pflichtspiel der Saison feiern. Nur gegen den FC Bayern München gelang beim 2:2 kein Dreier. Anpfiff in der BayArena ist um 17.30 Uhr. Bereits zwei Stunden zuvor ist mit Borussia Dortmund ein weiteres bislang ungeschlagenes Team im Einsatz. Ein Sieg bei Eintracht Frankfurt wäre der sechste Ligaerfolg in Serie.

Der bereits als Weltmeister feststehende Max Verstappen könnte in Mexiko seinen 16. Saisonsieg feiern und drei Rennen vor Saisonende seine 2022 aufgestellte Rekordmarke von 15 Siegen in einer Saison überbieten. Auf die Unterstützung des Publikums kann sich der Niederländer diesmal aber nicht verlassen. Die Gunst der Zuschauer wird Red-Bull-Kollege Sergio Perez bei seinem Heimrennen genießen. Start ist um 21.00 Uhr.

Ohne Jungstar Lucas Braathen, der am Freitag überraschend sein Karriereende verkündet hatte, starten die Männer auf dem Gletscher in Sölden in die neue Alpin-Saison. Topfavorit auf den Gesamtsieg ist der Schweizer Marco Odermatt, der 2023/24 seinen dritten Titel in Folge anpeilt. Die beiden Läufe im Riesenslalom beginnen um 10.00 und 13.00 Uhr.