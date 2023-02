Youssoufa Moukoko von Bundesligist Borussia Dortmund hat beim Sieg am Samstag bei Werder Bremen (2:0) einen Syndesmoseanriss erlitten.

Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Youssoufa Moukoko von Bundesligist Borussia Dortmund hat beim Sieg am Samstag bei Werder Bremen (2:0) einen Syndesmoseanriss erlitten. Der 18-Jährige, der bereits nach knapp einer halben Stunde Spielzeit ausgewechselt werden musste, fällt längere Zeit aus. "Wir rechnen aktuell mit sechs Wochen", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der kurz zuvor die Diagnose erfahren hatte, am Montag.

"Leider sieht es nicht ganz so gut aus", hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic am Samstag schon geäußert. Der Nationalspieler kam in der laufenden Bundesliga-Saison für den BVB bislang auf sechs Tore und vier Vorlagen.