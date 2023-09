Die Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, Werder Bremen und TSG Hoffenheim sind für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Sport nominiert worden. Mit dem Preis werden seit 2008 Vorreiterinnen und Vorreiter in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, in diesem Jahr erstmalig auch im Sport. Die Verleihung findet am 24. November in Düsseldorf statt.

Neben den drei Fußball-Erstligisten gehören in den insgesamt sechs Kategorien auch Verbände wie die Handball-Bundesliga GmbH, mehrere Sportstätten wie das Olympiastadion Berlin oder Veranstaltungen wie die Biathlon-WM 2023 in Oberhof zu den Nominierten.

"Diese Nominierten aus sechs Kategorien dokumentieren die Breite und Vielfalt an Möglichkeiten, die Sportwelt nachhaltiger zu gestalten", hieß es von den Organisatoren.