Sandhausen (SID) - Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz siegte gegen Hannover 96 mit 3:1 (2:1). Dadurch kletterte die schlechteste Heim-Mannschaft der Liga mit dem erst zweiten Dreier auf heimischen Platz auf Rang 13, 96 bleibt Zwölfter.

Chima Okoroji (7.) schoss Sandhausen mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung. Marcel Franke (19., Eigentor) erhöhte. Der Anschlusstreffer gelang Sebastian Stolze (22.). Janik Bachmann (83.) beseitigte letzte Zweifel am SVS-Sieg.

Sandhausen startete vor 2500 Zuschauern im Stadion am Hardtwald mit viel Schwung in die Partie. Zu Beginn ließen die Hannoveraner dem SVS viele Räume, Okoroji schlug mit einer Traum-Ecke in einer starken Anfangsphase der Gastgeber direkt zu.

Von "Frische und Begeisterung", die 96-Trainer Christoph Dabrowski drei Tage nach dem Pokal-Aus gegen Bundesligist RB Leipzig (0:4) von seinem Team gefordert hatte, war zunächst nichts zu sehen. Hannover hatte mit den früh pressenden Gastgebern große Probleme, kam nicht zur Entfaltung und kassierte zu allem Überfluss ein unglückliches Eigentor von Franke.

Hannover meldete sich dann aus dem Nichts mit dem ersten ordentlich vorgetragenen Angriff zurück. Stolze musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Der Treffer gab 96 etwas mehr Sicherheit: Sebastian Kerks Schlenzer parierte SVS-Keeper Patrick Drewes stark (31.). Auf der Gegenseite traf der starke Okoroji Augenblicke vor der Halbzeit die Latte (45.).

Nach der Pause erhöhte Hannover den Druck, ohne dabei wirklich gefährliche Chancen herauszuspielen. Sandhausen konnte kaum noch für Entlastung sorgen.