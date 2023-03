Frankfurt am Main (SID) - Makoto Hasebe von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt seine Karriere fort. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird der 39-jährige bis mindestens 2024 den Adler auf der Brust tragen. Im Laufe der kommenden Saison könnte er Rudi Bommer sowie Uli Stein überholen und zum ältesten Eintracht-Profi mit Einsatz in der Bundesliga werden.

"Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert", wurde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung zitiert. Der 114-malige japanische Nationalspieler Hasebe ergänzte, Frankfurt sei zur "Heimat geworden" und er wolle weiter Verantwortung übernehmen.