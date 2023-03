Frankfurt am Main (SID) - Im Führungsstreit beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat der Aufsichtsrat seinem Vorsitzenden Philip Holzer das Vertrauen ausgesprochen, sich aber auch für einen Verbleib des Vorstandssprechers Axel Hellmann stark gemacht. Das Gremium habe Holzers Verdienste in den vergangenen Jahren betont und gleichzeitig erklärt, dass man Hellmann unbedingt halten wolle, hieß es in einer Pressemitteilung.

Hellmann leitet bis Sommer zusammen mit dem Freiburger Oliver Leki interimsmäßig die Deutsche Fußball Liga ( DFL). Er soll damit liebäugeln, die Eintracht dann zu verlassen und die DFL-Führung zu übernehmen. Mit Holzer hatte es zuletzt immer wieder Differenzen gegeben. Beide trafen sich am 15. März zu einer Aussprache.

"Beständigkeit und Verlässlichkeit haben in den vergangenen Jahren Eintracht Frankfurt ausgezeichnet", sagte Präsident Peter Fischer: "Es geht darum, im Sinne des Klubs, der Mitglieder und der Basis zu handeln und alles Mögliche zu tun, um den erfolgreichen Weg fortzuführen. Differenzen und unterschiedliche Meinungen gehören dazu, sollten aber nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Eine spaltende Kommunikation ist schädlich."