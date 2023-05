Der versprochene Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund ist für Trainer Thomas Reis keine zusätzliche Motivation im Abstiegskampf mit Schalke 04. "Da sollen die Dortmunder ein paar andere Einfälle bringen", sagte der S04-Trainer vor dem Gastspiel bei BVB-Rivale Bayern München am Samstag (17.30 Uhr/Sky).

Aus Sicht von Reis ist die Bedeutung der Begegnung für seine Mannschaft zu hoch, um an Schützenhilfe zu denken. "Es geht für uns in München um Schalke 04 und nicht um Borussia Dortmund", stellte der 49-Jährige klar und fügte an: "Wir konzentrieren uns auf unsere Möglichkeiten für Punkte, und wenn uns das gelingt und andere davon profitieren, ist das in Ordnung, aber vorher haben auch schon andere Vereine den Bayern Punkte abgenommen."

Ein Dankeschön des BVB für den potenziellen Meistermacher hielte Reis im Fall der Fälle am ehesten für "unsere Fans angebracht". Der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal ( SPD) hatte der Mannschaft als Belohnung für einen möglichen Sieg beim Rekordmeister eine Einladung ins Rathaus versprochen, "damit sie sich ins Goldene Buch einträgt".

Doch Reis warnte. "Vor einigen Wochen hat uns niemand mehr überhaupt noch etwas zugetraut", sagte er. "Jetzt haben wir hart gearbeitet und uns das Glück erobert, da hat auf einmal jeder im Kopf, dass wir etwas in München holen können. Das ist für uns auch eine Gefahr." Schalke hat als Tabellen-15. nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.