Darmstadt (SID) - Erzgebirge Aue ist nach einem wahren Debakel zum dritten Mal aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Sachsen unterlagen mit einer indisponierten Leistung 0:6 (0:4) bei Aufstiegskandidat Darmstadt 98, das durch den zweiten Sieg in Folge am Hamburger SV und Werder Bremen vorbei auf Platz zwei kletterte. Aue kann als Tabellenvorletzter den Relegationsplatz an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr erreichen.

Luca Pfeiffer (17.), Doppelpacker Tim Skarke (18./39.) und Braydon Manu (19.) erstickten alle Auer Hoffnungen bereits in der ersten Halbzeit im Keim. Mathias Honsak (74.) und Tobias Kempe (90.) legten nach der Pause nach. Der FC Erzgebirge folgt damit dem FC Ingolstadt, der seit vergangener Woche als direkter Absteiger feststeht, in die Drittklassigkeit.

Aue kam vor 13.850 Zuschauern von Beginn an nicht in die Begegnung und hielt nur in der Anfangsviertelstunde den deutlich überlegenen Lilien stand. Dann schlugen die Darmstädter nach Belieben zu. Aue konnte spätestens ab dem 0:3 nichts mehr entgegensetzen.

2016 war Aue in die 2. Bundesliga zurückgekehrt, seit dem 18. Spieltag belegten die Veilchen ununterbrochen einen direkten Abstiegslatz.