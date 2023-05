Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin fordert für das Finale im Kampf um die Königsklasse den vollen Fokus seiner Mannschaft und eine gesunde Balance aus Vorfreude und Anspannung. "Was ist größer? Die Lust auf den Sieg oder die Angst, noch etwas zu verspielen?", fragte Fischer vor dem Saisonabschluss gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Es geht um viel in diesem Spiel. Trotzdem brauchst du Lockerheit in den Aktionen, sonst verkrampfst du."

Mit 59 Punkten liegen der Vierte Union und der fünftplatzierte SC Freiburg vor den finalen 90 Minuten der Saison gleichauf, sogar die Anzahl der erzielten Tore (50) ist identisch. Platz vier und das Ticket zur Champions League hält Union derzeit nur aufgrund der geringeren Anzahl von Gegentoren.

Der Erfolg der Saison hänge letztlich aber nicht vom Einzug in die Champions League ab. "Die Spielzeit wird erfolgreich sein, das wird man nicht wegdiskutieren können", sagte Fischer: "Aber du hast die Möglichkeit, den ganz großen Sprung zu schaffen."

Werder bezeichnete der Schweizer als "herausfordernde Aufgabe. Wir brauchen einen guten Tag. Sie werden uns nichts schenken, auch wenn es für sie nicht mehr um so viel geht."