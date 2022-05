Köln (SID) - Die Mehrheit der deutschen Fußballfans wünscht sich eine zeitgleiche Ansetzung der Bundesligaspiele am vorletzten Spieltag zurück. Dies ergab eine FanQ-Umfrage im Auftrag des SID. 82,8 Prozent der über 1300 Teilnehmer sprachen sich für eine Rückkehr zur alten Regelung aus.

Am vergangenen Wochenende wurde mit der jahrelangen Tradition gebrochen und die Spiele in der Bundesliga und der 2. Liga zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Tagen angepfiffen. Diese Entwicklung sehen knapp 60 Prozent als schlecht bis sehr schlecht an. Darunter leide vor allem die Spannung. 58,4 Prozent der befragten Fans gaben an, dass diese dadurch negativ bis sehr negativ beeinträchtigt sei.