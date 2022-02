München (SID) - Bayern Münchens Star Thomas Müller posiert lachend in einem roten T-Shirt mit einem Bild von ihm und von Bomber Gerd Müller. "500x hat's gemüllert", steht daneben.

Doch die Botschaft bei Instagram kam am Sonntag zu spät. "Ich hätte das wohl doch schon letzte Woche posten sollen", schrieb Thomas Müller, nachdem er am Samstag beim 3:2 gegen Leipzig seinen 136. Treffer in der Bundesliga erzielt hatte. Gerd Müller kam in seiner Karriere auf 365 Tore - macht zusammen 501.

Doch Thomas Müller war es egal. "Unglaublich, wenn ich daran denke, das Ganze mit Gerd teilen zu können. Als ich ihn 2007 zum ersten Mal getroffen habe, war er mein 'Strafraum-Mentor'. Jetzt habe ich es geschafft, die gemeinsamen 500 voll zu machen", teilte er mit.

Legende Gerd Müller war im vergangenen Jahr verstorben. Die beiden Müllers pflegten ein enges Verhältnis.