Der Niederländer hatte sich Anfang November in Saarbrücken verletzt - jetzt ist er zurück.

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Matthijs de Ligt hat den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback gemacht. Der Innenverteidiger (24) kehrte nach einem Teilriss des Innenbandes im Knie am Donnerstag beim FC Bayern ins Teamtraining zurück und bestritt nach Angaben des Rekordmeisters zumindest wieder Teile der Einheit.

De Ligt hatte sich beim Pokal-Aus Anfang November in Saarbrücken (1:2) verletzt. Trainer Thomas Tuchel sagte zuletzt, dass er erst im Januar wieder mit dem Abwehrspieler rechne. Vor der Winterpause treffen die Bayern in der Bundesliga noch auf den VfB Stuttgart (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN) und müssen am Mittwoch darauf beim VfL Wolfsburg ran.