München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München hat eine Kampagne gegen Hass im Internet gestartet. Den Auftakt macht ein Video, in dem Thomas Müller, Leroy Sane und Leon Goretzka echte Hasskommentare aus dem Netz vorlesen. Ziel sei es, gemeinsam mit dem Partner Telekom aufzuklären und Betroffene zu unterstützen.

"Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, der als Spieler wiederholt von gegnerischen Fans angefeindet worden war: "Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen. Wir brauchen hier mehr Transparenz."

Die Initiative "Gemeinsam gegen Hass im Netz" will nun aufklären und Menschen ermutigen, aktiv gegen Beleidigungen im Netz vorzugehen. "Hasskommentare, Shitstorms und Mobbing vergiften das Miteinander im realen Leben und im digitalen Raum", sagte Telekom-Markenchef Uli Klenke: "Wir setzen uns dafür ein, Menschen miteinander zu verbinden. Alle sollen sich ohne Ängste im Internet bewegen können." Ziel sei es, gemeinsam gegen Hass aufzustehen.