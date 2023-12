Fußball-Rekordmeister Bayern München wird nach Ende der Winterpause ein Trainingslager im portugiesischen Faro absolvieren. Wie der Verein am Freitag mitteilte, werde sich die Mannschaft nach dem Rückrunden-Start gegen die TSG Hoffenheim am 12. Januar fünf Tage lang (14. bis 18. Januar) im Süden Portugals auf die Rückrunde vorbereiten.

Am 21. Januar empfangen die Bayern dann Werder Bremen in der Allianz Arena. Die Rückrundenvorbereitung der Münchner beginnt bereits am 2. Januar an der Säbener Straße. Während der Winterpause ist zudem ein kurzer Aufenthalt in der Schweiz mit einem Testspiel beim FC Basel am 6. Januar geplant.