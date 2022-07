München (SID) - Bayern München muss auf seiner USA-Reise und wohl auch zum Saisonstart auf Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Der 27-Jährige wurde am linken Knie operiert, um seine anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen. Das berichten mehrere Medien, darunter Sky, übereinstimmend.

Bei dem Eingriff, den die Bayern bislang nicht bestätigt haben, sollen freie Gelenkteile entfernt worden sein. Goretzka dürfte sechs bis acht Wochen ausfallen. Schon in der vergangenen Saison hatte er wegen Knieproblemen über Monate gefehlt.

"Das war eine schwierige Situation und eine doofe Verletzung, bei der ich nicht wusste, was es ist und wie und wann es wieder weg geht", sagte er kürzlich. Er habe aber "keine Nachwehen". Der Mittelfeldspieler war nach den Länderspielen in der Nations League und seinem Urlaub am 8. Juli ins Training eingestiegen.

Auf seiner Position hat sich der deutsche Rekordmeister mit Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) verstärkt. Überdies soll Konrad Laimer von Ligarivale RB Leipzig kommen.

Die Bayern weilen bis Sonntag in den USA und bestreiten dort die ersten beiden Testspiele der Saison: In der Nacht auf Donnerstag (1.30 Uhr MESZ) in Washington bei DC United und in der Nacht auf Sonntag (1.00 Uhr MESZ) in Green Bay gegen den englischen Meister Manchester City.