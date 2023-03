Stuttgart (SID) - Trainer Julian Nagelsmann von Bayern München verzichtet im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart auf Benjamin Pavard und will seine Elf stattdessen für den Kracher in der Champions League gegen Paris St. Germain einspielen. Der französische Fußball-Nationalspieler ist im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch gesperrt und sitzt daher beim VfB (18.30 Uhr/Sky) zunächst auf der Bank.

Einziger Neuer in der Münchner Startelf gegenüber dem 3:0 gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende ist Dayot Upamecano. Der Abwehrchef, gegen die Hauptstädter noch gesperrt, kehrt für Pavard in die Viererkette zurück. Rechts verteidigt wie gegen Union der kroatische Nationalspieler Josip Stanisic.

VfB-Trainer Bruno Labbadia wechselt ebenfalls nur einmal: Für den gesperrten Borna Sosa kommt nach dem 1:2 bei Schalke 04 Dan-Axel Zagadou ins Team.