Fußball-Rekordmeister Bayern München verbreitet in der viel diskutierten Torwartfrage weiter Zuversicht. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, ist Kapitän Manuel Neuer wieder ins individuelle Training eingestiegen. Bei der etatmäßigen Nummer eins war vor rund zwei Wochen eine geplante Metallentfernung vorgenommen worden, seitdem musste der seit Dezember verletzte Neuer erneut pausieren.

Trainer Thomas Tuchel hatte bereits am Donnerstag verkündet, Neuer könnte "in den nächsten Wochen" ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" des 37-Jährigen habe sich dank des erneuten Eingriffs "deutlich verkürzt", so Tuchel: "Die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend".

Die baldige Rückkehr Neuers hat laut Medienberichten auch im Transferausschuss der Münchner zu einem Umdenken geführt. Statt einer neuen Nummer eins suchen die Bayern nun nach einem Vertreter für Sven Ulreich, der bis zu einer Rückkehr von Neuer das Münchner Tor hüten soll. Heißester Kandidat ist der 23 Jahre alte Israeli Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv.