München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München kann bei der Rückkehr in den Bundesliga-Alltag auf Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka setzten. Beide absolvierten nach ihren Corona-Infektionen am Dienstag wieder das Mannschaftstraining an der Säbener Straße. Aufgrund der Infektionen hatten Neuer und Goretzka in den Länderspielen gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) nicht mitwirken können.

Vor dem ersten Bundesliga-Spiel nach der Länderspielpause gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nahm eine insgesamt elfköpfige Trainingsgruppe die Vorbereitung auf. Die restlichen deutschen Nationalspieler stoßen am Mittwoch hinzu. Noch nicht mit von der Partie wird Kingsley Coman sein. Der Franzose trainiert nach einem Muskelfaserriss weiter individuell.