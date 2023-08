Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen Ex-Spieler Dominique Heintz zurückgeholt. Der Innenverteidiger kommt von Union Berlin und unterschrieb beim FC einen Vertrag bis Sommer 2024, er soll der Defensive mehr Tiefe verleihen. Dies teilte Köln am Donnerstag mit, Heintz hatte bereits von 2015 bis 2018 für den FC gespielt.

"Während seiner Zeit in Bochum hat er zudem gezeigt, dass er neben dem Zentrum auch auf der Außenbahn spielen kann", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: "Dominique hat im Laufe seiner bisherigen Karriere sein Bundesliga-Niveau zu Genüge unter Beweis gestellt." Heintz (30) verschaffe dem FC "zusätzliche Kaderflexibilität und jede Menge Erfahrung".

Heintz hatte den FC im Jahr 2018 in Richtung SC Freiburg verlassen, 2022 ging es zu Union. In der vergangenen Saison war er an den VfL Bochum ausgeliehen.