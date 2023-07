Mit drei Neuzugängen startete der 1. FC Köln am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Zudem durfte Torhüter Philipp Pentke mittrainieren.

Mit drei Neuzugängen ist der 1. FC Köln in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Trainer Steffen Baumgart begrüßte am Montag den früheren Nationalspieler Luca Waldschmidt (27), Jacob Christensen (22) und Nachwuchstorhüter Jonas Nickisch (19) am Geißbockheim. Zudem durfte der frühere Hoffenheimer Torhüter Philipp Pentke mittrainieren.

Der 38-jährige Pentke wird aber wohl nicht die neue Nummer zwei beim FC. "Das ist für uns aktuell eine Win-Win-Situation. Philipp möchte sich auf höchstem Niveau fit halten. Und da wir die Position der Nummer zwei im Tor noch nicht besetzt haben, ergänzt er die Trainingsgruppe von Uwe Gospodarek, sodass er mit einem vollständig besetzten Torwartteam arbeiten kann", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Die Suche nach einem Ersatz von Stammkeeper Marvin Schwäbe gestaltet sich nach dem Abschied von Timo Horn unterdessen schwierig. "Wir haben ein ganz klares Profil, wie wir uns das vorstellen, und damit gehen wir sehr offen und klar um", sagte Baumgart: "Wir sind davon überzeugt, dass wir jemanden finden können."