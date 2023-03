Köln (SID) - Trainer Friedhelm Funkel macht sich Sorgen um seinen Ex-Klub 1. FC Köln im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga aufgrund des jüngsten Negativtrends. "Wenn der FC das Derby jetzt auch noch verliert, wird es schwierig, wenn du den Abwärtstrend nicht mal im Derby stoppen kannst", sagte der 69-Jährige, der den FC 2021 in den Relegationsspielen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (0:1/5:1) zum Klassenerhalt im Fußball-Oberhaus geführt hatte, im Express-Interview.

Der erfahrene Fußballlehrer analysiert die Lage des FC: "Köln hat nicht die großen Individualisten, deshalb kann man die Arbeit von Steffen Baumgart gar nicht hoch genug bewerten."

Es gebe Jonas Hector und Ellyes Skhiri – "dann muss ich schon überlegen, wer in dieser Situation vorneweggehen kann. Dennoch musst du natürlich versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen". Die Kölner treten am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach im brisanten Nachbarschaftsduell an. Die Fohlen seien "aufgrund ihrer Auswärtsschwäche im Moment mit der dankbarste Gegner. Die Mannschaft ist sowas von inkonstant, besonders auswärts", urteilte Funkel.

Köln ist seit fünf Spielen, in denen nur ein Punkt geholt wurde, sieglos. Zuletzt hatte es ein 1:6 bei Spitzenreiter Borussia Dortmund gegeben.