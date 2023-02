Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Abstiegsduell gegen die TSG Hoffenheim auf Niklas Dorsch verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wegen eines Infekts aus. Offen ist zudem noch, ob Iago, Reece Oxford, Ruben Vargas und Mads Pedersen nach Verletzungen wieder in den Kader zurückkehren. Bei allen sei es "noch nicht ganz klar", sagte Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag.

Der FCA hatte zuletzt beim 1:3 gegen Mainz einen Rückschlag erlitten. "Wir sind sehr selbstkritisch und wissen, dass wir uns in allen Bereichen steigern müssen, um gegen Hoffenheim zu gewinnen", sagte Maaßen.

Die kriselnde TSG könnte mit einem Sieg an Augsburg vorbeiziehen. Jetzt, so Maaßen, kämen die wichtigen Spiele "gegen Mannschaften aus dem Umfeld, gegen die wir punkten wollen". Nächste Woche geht es für den FCA zu Hertha BSC.

Hoffenheim hatte zuletzt Pellegrino Matarazzo als neuen Trainer verpflichtet. Man wisse nicht zu 100 Prozent, "was auf uns zukommt", sagte Maaßen: "Es gilt noch mehr, bei uns zu bleiben. Wir sind gewappnet."