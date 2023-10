Sportdirektor Marinko Jurendic von Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat ein Bekenntnis zu Trainer Enrico Maaßen verweigert. "Ich glaube, ich muss die Leistung erst mal sacken lassen", sagte der 45-Jährige nach dem 1:2 (0:0) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 bei Sky.

Der FCA rutschte aufgrund der Niederlage auf Platz 15 ab. Unter Coach Maaßen (39), der seit Sommer 2022 im Amt ist, wurden nur zwei der jüngsten 19 Pflichtspiele gewonnen.

"Enrico hat alles gemacht, am Ende müssen es die Spieler umsetzen - alles andere werden wir in den kommenden Tagen in Ruhe besprechen", sagte Jurendic und verwies auf die ohnehin geplante Analyse der "Startphase" in der nun anstehenden Länderspielpause.

Maaßen versprach, er werde "weiter von morgens bis abends alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind". Doch er gab zu: "Ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden."