Augsburgs Trainer Enrico Maaßen will im engen Abstiegskampf nicht auf die Konkurrenz schauen. "Wir müssen einen Punkt holen, weil ich davon ausgehe, dass Stuttgart und Bochum gewinnen. Es bringt nichts, nach links und rechts zu gucken", sagte er vor dem Bundesliga-Finale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Gladbach.

Direkt absteigen kann der FCA bei der um 15 Treffer besseren Tordifferenz auf Schalke kaum mehr. Die Relegation ist aber durchaus noch möglich: Stuttgart und Bochum, die beide zwei Zähler hinter Augsburg liegen, können noch vorbeiziehen.

"Jeder kennt die Brisanz und weiß um die Wichtigkeit des Spiels. Es ist wichtig, dass wir mutig sind und Leidenschaft zeigen. Für uns ist es die letzte Möglichkeit", betonte Maaßen am Donnerstag. Dass es für Gladbach um nichts mehr geht, ist für den FCA-Coach kein Vorteil: "Sie werden nichts abschenken."

Felix Uduokhai fehlt rotgesperrt. Ein Fragezeichen steht noch hinter Ruben Vargas, Mads Pedersen und Mergim Berisha. "Wenn sie nicht dabei sind", so Maaßen, "werden es andere richten."

Der FCA steckt jedoch zum Abschluss des zwölften Bundesliga-Jahres in der Krise. Die Augsburger holten zuletzt nur einen Sieg aus zehn Spielen. Das letzte Auswärtsspiel gewannen die Schwaben Anfang Oktober, seitdem gab es mickrige drei Pünktchen in zwölf Partien.

"Natürlich ist die Stimmung angespannt. Wir wissen, was auf dem Spiel steht", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter dem kicker. Dennoch sei er "fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Die Mannschaft ist mit Drucksituationen immer gut umgegangen".