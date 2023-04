Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat trotz möglicher Big Points im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor verfrühter Euphorie gewarnt. "Das Wort Champions League müssen wir nicht in den Mund nehmen, da musst du anders auftreten als in den letzten Spielen", sagte Fischer am Donnerstag: "Wir wollen uns für das internationale Geschäft qualifizieren. Wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen."

Die Berliner (51 Punkte) reisen als Tabellendritter zum Zweiten Dortmund (53). Mit einem Sieg beim BVB wäre Union wieder erster Verfolger von Rekordmeister Bayern München (55).

Zwei Tage nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt (0:2) bemängelte Fischer die zuletzt schwankenden Leistungen seiner Mannschaft. "Du kannst es dir nicht erlauben, jedes Mal eine Halbzeit herzuschenken. Wir lassen im Moment zu viele Großchancen zu. Da fehlt manchmal die Schärfe, Kompaktheit und Organisation, die es braucht. Hätte ich ein Medikament dagegen, bekämen es die Spieler", sagte Fischer: "Es ist eine Phase, die es gilt, zu überstehen. Das gehört zu einer Entwicklung einer Mannschaft."

Den BVB würdigte Fischer als "sehr konstante und stabile Mannschaft. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe. Du musst eine Top-Leistung auf den Platz bekommen, dich über 90 Minuten am Limit bewegen und viele Dinge richtig entscheiden."