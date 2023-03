Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat Entwarnung bei Nico Schlotterbeck gegeben. Die Abreise des Innenverteidigers des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund vor dem Länderspiel gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln aufgrund muskulärer Probleme sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

"Meine Information ist, dass er in zwei, drei Tagen wieder auf dem Platz stehen wird", sagte Flick am Montag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Schlotterbeck sollte Spitzenreiter Dortmund im Ligagipfel bei Verfolger Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) damit zur Verfügung stehen. Der 23-Jährige war am vergangenen Samstag im Länderspiel gegen Peru in Mainz (2:0) kurz vor dem Ende mit Problemen im linken Oberschenkel ausgewechselt worden.