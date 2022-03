Frankfurt am Main (SID) - Fast vier Monate nach einem Flitzer-Auftritt in der 2. Fußball-Bundesliga ist Fortuna Düsseldorf durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestraft worden. Der Klub muss 2250 Euro zahlen, das teilte der DFB am Dienstag mit. Die Fortuna hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Während des Duells mit Hannover 96 (1:1) am 6. November 2021 hatte ein Zuschauer unerlaubt den Rasen betreten, das Spiel musste für knapp eine Minute unterbrochen werden. Im Normalfall hätte der DFB-Kontrollausschuss hierfür eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro beim Sportgericht beantragt, dieses gewährt momentan allerdings wegen der finanziellen Einbußen in Corona-Zeiten einen Nachlass von 25 Prozent.