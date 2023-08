Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt großes Vertrauen in seinen spanischen Nachwuchsstürmer Nacho Ferri. Die Hessen verlängerten den ersten Profivertrag des 18-Jährigen nach nur zehn Monaten vorzeitig um ein Jahr bis 2026. Der Junioren-Nationalspieler kam seit seinem Wechsel vor zwei Jahren von UD Alzira in seiner ostspanischen Heimat an den Main erst einmal in Frankfurts Regionalliga-Team und ansonsten überwiegend in den Nachwuchsmannschaften der Eintracht zum Einsatz.