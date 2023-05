Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Zukunft von Trainer Oliver Glasner beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über das Saisonende hinaus offengelassen. Der Klub müsse sich mit der Frage beschäftigen: "Sind wir in einer Form in der Bundesliga, die zukunftsweisend ist? In diesem Sinne sollten wir die nächsten Tage und Wochen ins Land gehen lassen und dann schauen, wie wir damit umgehen", sagte Hellmann am Sonntag bei Bild-TV.

Die Eintracht zog zwar am Mittwoch ins Finale des DFB-Pokals ein, in der Liga warten die Hessen durch die Niederlage bei der TSG Hoffenheim (1:3) aber seit zehn Spielen auf einen Sieg. Die Qualifikation für das internationale Geschäft über die Bundesliga ist in weite Ferne gerückt.

Zudem habe die Eintracht die Debatte über Glasners Zukunft nicht begonnen, sie sei dadurch entstanden, "dass unsere Offerte nicht angenommen wurde", sagte Hellmann: "Vieles hängt davon ab, wie sich Glasner positioniert. Wir haben ihm ein Vertragsangebot gemacht vor einiger Zeit – darauf ist er nicht eingegangen."

Glasner besitzt beim Pokalfinalisten noch einen Vertrag bis 2024. Zuletzt war vermehrt über einen vorzeitigen Abschied im Sommer spekuliert und Glasner mit verschiedenen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Nach der Pleite in Sinsheim hatte er mit einer Wutrede auf die Frage eines Journalisten für Aufsehen gesorgt.