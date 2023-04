Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt "bis auf Weiteres" ohne Winterzugang Philipp Max auskommen. Wie der Verein mitteilte, erlitt der Linksverteidiger im Training am Mittwoch eine Oberschenkelverletzung. Die Leihgabe von PSV Eindhoven hatte sich am Main schnell zum Stammspieler entwickelt und seit Januar wettbewerbsübergreifend bereits 13 Pflichtspiele absolviert.

Die Eintracht empfängt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach, auch Mario Götze (5. Gelbe) sowie die langzeitverletzten Jesper Lindström und Hrvoje Smolcic werden dann fehlen.