Familienfest ohne Tore: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist bei seiner offiziellen Saisoneröffnung gegen den englischen Erstligisten Nottingham Forrest nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Dabei vergab die Mannschaft des neuen Trainers Dino Toppmöller einige gute Möglichkeiten.

Am kommenden Samstag steht für die Hessen das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Die Eintracht gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig.