Ohne Bayern Münchens Innenverteidiger Dayot Upamecano geht die französische Fußball-Nationalmannschaft in die beiden Länderspiele gegen die Niederlande und Schottland. Das teilte der Vizeweltmeister am Montag mit. Der 24-Jährige hatte sich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (3:0) eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen und war in der 77. Minute ausgewechselt worden.

Neben Upamecano muss Nationaltrainer Didier Deschamps in Jules Kounde auf einen weiteren Defensivspieler verzichten. Der Innenverteidiger des FC Barcelona hatte am Sonntagabend beim FC Granada (2:2) das Feld kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzungsbedingt verlassen müssen, laut der Katalanen habe der 24-Jährige eine "Verstauchung des medialen Seitenbandes im linken Knie" erlitten.

Deschamps nominierte Malo Gusto und Axel Disasi (beide FC Chelsea) für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag in den Niederlanden und das Länderspiel am Dienstag gegen Schottland nach.