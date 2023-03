München (SID) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben zumindest für zwei Tage die Tabellenspitze der Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus bezwang den MSV Duisburg 4:0 (1:0) und feierte im siebten Heimspiel den siebten Sieg. Für die Tore sorgten Sydney Lohmann (19.), Lea Schüller (60.), Lina Magull (62.) und Georgia Stanway (71., Foulelfmeter).

Mit 37 Punkten zogen die Bayern zum Auftakt des 14. Spieltags an Titelverteidiger VfL Wolfsburg (36) vorbei. Der deutsche Meister, der am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim seine erste Bundesliga-Niederlage seit Oktober 2021 kassiert hatte, ist am Sonntag beim Tabellensechsten Bayer Leverkusen zu Gast.