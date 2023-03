Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren dritten Platz in der Bundesliga gefestigt.

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren dritten Platz in der Bundesliga gefestigt. Die Hessinnen gewannen am 15. Spieltag 4:1 (2:0) gegen die SGS Essen. Dabei traf die slowenische Nationalspielerin Lara Prasnikar (14./51.) doppelt für die Eintracht.

Im Kampf gegen den Abstieg gewann Werder Bremen durch das Tor von Christin Meyer (76.) mit 1:0 (0:0) beim MSV Duisburg.