Fußball-Bundesligist SC Freiburg verbucht den "Aktionsspieltag Klimaschutz" am vergangenen Wochenende gegen Schalke 04 als vollen Erfolg. Mehr als die Hälfte der Fans hätten sich am Sonntag auf dem Weg zur Ligapartie (4:0) für eine klimafreundliche Anreise mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV entschieden, teilte der Tabellenvierte am Dienstag mit.

Die Breisgauer hatten die Aktion ausgerufen, um einen umweltfreundlichen Spieltag durchzuführen und Fans, Mitarbeitende und Partner langfristig zur klimafreundlichen Anreise zu motivieren.

"Wir wollten mit dem Aktionsspieltag ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz setzen – und das ist uns gelungen", sagte Hanno Franke, Abteilungsleiter Marketing und Gesellschaftliches Engagement des SC Freiburg. Die Aktion solle nicht einmalig bleiben, vielmehr sei sie "Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie", so Franke.

Neben dem Fokus auf einer klimaneutralen Anreise wurde zum Ausgleich der ausgestoßenen C02-Emissionen an das Biosphärengebiet Schwarzwald gespendet. Zudem wurden nachhaltige Aktionsshirts verkauft, ein Teil des Erlöses kam ebenfalls dem Biosphärengebiet Schwarzwald zugute.