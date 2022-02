Bei Abwehrtalent Nico Schlotterbeck (22) vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg deutet sich ein Wechsel zu einem Topklub im Sommer an.

Freiburg (SID) - Bei Abwehrtalent Nico Schlotterbeck (22) vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg deutet sich ein Wechsel zu einem Topklub im Sommer an. Er habe bereits einige Telefonate in diesem Winter geführt, sagte Sportvorstand Jochen Saier am Samstag bei Sky. "Es waren große Vereine. Für uns war klar, dass wir ihn im Winter nicht abgeben werden. Im Sommer besteht durchaus eine Möglichkeit."

Schlotterbeck, der bereits für die deutsche Nationalmannschaft nominiert war, aber noch auf sein Debüt wartet, mache es "sehr gut", lobte Saier, er habe "eine tolle Entwicklung durchlaufen und hat trotzdem noch viel Potenzial". Im Sommer müsse sich der Sport-Club "mit guten Angeboten" beschäftigen, "um in der Gesamtabwägung die richtige Entscheidung treffen zu können".

Schlotterbeck betonte nach dem 1:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. "Es wird zurzeit viel über mich geredet, ich mag das nicht so", sagte der Innenverteidiger, der etwa mit Bayern München oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird: "Ich habe noch keine Gespräche mit der Familie, dem Berater und Freiburg geführt. Wir wollen die Saison zu Ende spielen, dann schauen wir weiter."