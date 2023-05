Torwart Mark Flekken verlässt den SC Freiburg und wechselt zum FC Brentford in der englischen Premier League.

Torwart Mark Flekken verlässt den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und wechselt zum FC Brentford in der englischen Premier League. Das teilte der Sport-Club am Mittwoch mit, ohne Details zur Ablösesumme zu nennen. Medienberichten zufolge soll der 29 Jahre alte Niederländer aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro besessen haben.

Flekken war 2018 vom MSV Duisburg nach Freiburg gekommen und zur Saison 2021/22 zum Stammtorhüter aufgestiegen, er bestritt 96 Pflichtspiele für die Breisgauer. "Die Zeit beim Sport-Club hat mich geprägt, und ich bin dankbar, dies als Sportler und als Mensch erleben zu dürfen", sagte der niederländische Nationalspieler. In Freiburg könnte Flekken vom deutschen U21-Nationaltorwart Noah Atubolu (21) beerbt werden.